Груз корма для рыб из Турции не прошёл ветконтроль на границе КР

На пограничном ветеринарном контрольном пункте "Ак-Тилек" в Чуйской области не допустили к ввозу 22 тонны корма для рыб, поступавшего из Турецкой Республики. Груз был возвращён отправителю из-за выявленных нарушений ветеринарно-санитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В ходе досмотра, проведенного инспекторами пограничного ветеринарного контроля, были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского Экономического Союза.

По итогам проверки на ПВКП "Ак-Тилек" составлены соответствующие акты возврата. Груз в полном объёме был отправлен обратно в Турецкую Республику через пункт пропуска "Ак-Тилек".