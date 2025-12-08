Погода
Неймар вывел "Сантос" из зоны вылета в Бразильской Серии А

- Самуэль Деди Ирие
"Сантос" гарантировал себе сохранение места в Бразильской Серии А, завершив сезон вне зоны вылета. Ключевую роль в спасении клуба сыграл капитан команды Неймар, который продемонстрировал выдающуюся форму в концовке сезона.

За последние четыре матча форвард забил пять голов и сделал одну результативную передачу, несмотря на травму, которая не позволяла ему играть на полную мощность. Благодаря этому "Сантос" сумел набрать необходимые очки и обеспечить себе безопасность в турнирной таблице.

"Он показал настоящий характер и лидерство. Его выступления в решающих матчах были по-настоящему героическими", - отметили болельщики клуба.

Неймар, вернувшись в родной бразильский клуб после европейской карьеры, продолжает оказывать огромное влияние на результаты команды, демонстрируя высокий уровень даже при физических ограничениях.


