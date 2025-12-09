Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью автозавода "Тулпар моторс"

Заместитель председателя кабинета министров КР – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев посетил кыргызско-узбекский автомобильный завод "Тулпар Моторс", расположенный в Московском районе Чуйской области, и ознакомился с его производственным процессом.

Напомним, официальное открытие предприятия состоялось 18 июля 2024 года при онлайн-участии Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Проект реализован на основе соглашения между Кабинетом Министров Кыргызстана и Правительством Узбекистана и направлен на выпуск легковых и коммерческих автомобилей. Производственная мощность завода составляет до 10 тысяч автомобилей в год с последующим расширением до 30 тысяч единиц. В рамках проекта создается более 1000 рабочих мест. Строительство предприятия началось в мае 2023 года, общая площадь составляет 4,5 га.

В целях поддержки приобретения автомобилей, производимых на заводе "Тулпар Моторс", была запущена программа "Льготное автокредитование. Кредиты предоставляются на следующих условиях:

Процентная ставка - 8% годовых Первоначальный взнос - 20% Банки-участники - "Элдик Банк" и "Айыл Банк"

Запуск автозавода "Тулпар Моторс" стал новым этапом развития автомобильной промышленности Кыргызстана, расширив производственный потенциал страны. Общий объем инвестиций составляет порядка 50 млн долларов США, проект реализуется в три этапа.