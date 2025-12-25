В Чуйской области задержали подозреваемого в угоне микроавтобуса

В Чуйской области в ходе рейда "Розыск" задержан подозреваемый в угоне автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным в милицию обратился житель города К.Т., 1985 года рождения. Он сообщил, что 26 ноября 2025 года около 19:00 неизвестные лица угнали принадлежащий ему красный Mercedes-Benz Sprinter, припаркованный возле дома по улице Жантаева.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 211 (Угон автомототранспортного средства) УК КР. В ходе следствия установлено, что в день происшествия владелец автомобиля употреблял спиртное возле машины. После того как он ненадолго отлучился в магазин, автомобиль исчез. Позже мужчина был доставлен в медицинское учреждение с алкогольным отравлением.

С заявлением в милицию потерпевший обратился 4 декабря после выписки из больницы. 8 декабря разыскиваемый автомобиль был обнаружен в Чуйском районе вне города Токмак и помещён на штрафстоянку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого И.А., 1988 года рождения. Он был задержан в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики. Мужчина водворён в изолятор временного содержания, судом ему избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на один месяц.

Расследование уголовного дела продолжается.