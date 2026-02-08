Узбекистан и США закрепляют стратегический союз в сфере дефицитных ресурсов

Ташкент и Вашингтон официально оформили партнерство в области добычи и поставок критически важных минералов. Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау в ходе масштабного международного саммита, прошедшего 4 февраля в Вашингтоне под эгидой Госдепартамента.

Узбекистан вошел в число десяти ключевых стран, включая ОАЭ, Перу и Филиппины, с которыми США заключили подобные соглашения. Глава МИД Бахтиёр Саидов подчеркнул, что республика обладает внушительным потенциалом в сфере редких металлов и намерена развивать отрасль, опираясь на мировые стандарты и принципы долгосрочного устойчивого развития. По его словам, это сотрудничество - не только экономическая выгода, но и пример ответственного партнерства.

Помимо сырьевого вопроса, дипломаты обсудили широкий спектр двусторонних отношений. В ходе встреч, в том числе с госсекретарем Марко Рубио, поднимались темы расширения торговых связей, усиления взаимодействия в формате "C5+1" и совместной борьбы с нелегальной миграцией. Вашингтон подтвердил свою заинтересованность в углублении диалога с Ташкентом как в рамках региональной безопасности, так и в вопросах энергетической стабильности.

Данные шаги предпринимаются на фоне масштабной перестройки мирового рынка. Американская администрация открыто заявляет о намерении диверсифицировать цепочки поставок, чтобы лишить отдельные страны возможности использовать монополию на минералы как инструмент политического шантажа. Эти меры синхронизированы с инициативой Дональда Трампа - проектом Project Vault, который предполагает создание стратегического резерва ресурсов объемом почти 12 миллиардов долларов для защиты американских технологических гигантов от дефицита сырья.