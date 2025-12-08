Погода
Бакыт Торобаев призвал сельчан провести зимний влагозарядный полив на полях

274  0
- Светлана Лаптева
Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев призвал фермеров и земледельцев уделить особое внимание осенним полевым работам. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По словам министра, в стране имеется 1 млн 250 тыс. гектаров пашни, из них 800 тыс. гектаров - орошаемые земли, 400 тыс. гектаров - богарные. Однако работы, которые должны проводиться осенью, продвигаются крайне медленно. Какова ситуация?

На орошаемых землях осенняя вспашка и посевные работы проведены лишь на 62,2 тыс. гектарах.

Накопление влаги выполнено всего на 16 тыс. гектарах.

Из общих 800 тыс. гектаров обработано только 78 тыс. - это менее 10%.

На богарных 400 тыс. гектарах работы проведены лишь на 75 тыс. - 18%.

Министр отметил, что эти показатели очень низкие и вызывают тревогу. Климатические риски растут Бакыт Торобаев подчеркнул нестабильность климатических условий и сказал: "Весной осадков может быть мало. Возможно, что и снега выпадет недостаточно. В таком случае дефицит воды усилится. Если сейчас не накопим влагу - весной урожай будет низким". Он призвал фермеров ускорить проведение работ по накоплению влаги, выполнению зяблевой вспашки и удержанию воды с помощью мелких арыков, особенно на богарных землях.

"Уважаемые земледельцы! Уделите должное внимание осенним полевым работам! Завтра может быть поздно. Зимняя влага - весенний урожай". - обращается к сельхозпроизводителям Бакыт Торобаев.

Министр подчеркнул, что в условиях климатической нестабильности накопление влаги напрямую влияет на урожайность.


Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
