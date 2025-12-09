Погода
Минсельхоз КР готовит проект программы "Молодой ветеринар: жилье и карьера"

- Светлана Лаптева
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает о подготовке проекта постановления Кабинета Министров о запуске пилотной программы "Молодой ветеринар: жильё и карьера".

Программа направлена на устранение кадрового дефицита ветеринарных специалистов, создание условий для привлечения и закрепления молодых кадров в сельских и труднодоступных районах, а также на повышение качества ветеринарного надзора и уровня биобезопасности в агропромышленном комплексе.

Проект постановления прошёл первичное рассмотрение в уполномоченных государственных органах и сейчас находится на стадии уточнения и дополнения. В рамках 12-месячного пилотного периода участие в программе смогут принять 60 молодых специалистов, которые обязуются отработать не менее пяти лет. Для участников предусмотрены:

- подъёмные выплаты;

- ежемесячное накопление средств на специальный депозит для будущего первоначального взноса по ипотеке;

- компенсация арендной платы или предоставление служебного жилья.

Ожидается, что модель "жильё + карьера"позволит обеспечить регионы молодыми ветеринарами, повысить качество государственных услуг, укрепить систему ветеринарной безопасности, а также создать положительный социально-экономический эффект для сельских территорий.

Программа имеет социально значимый и финансово устойчивый характер и станет важным шагом в развитии кадрового потенциала отрасли. Министерство подчёркивает, что открыто к предложениям: при наличии инициатив граждане могут направлять свои идеи соответствующим специалистам для рассмотрения.


