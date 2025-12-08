"Евразия Кыргызстан" заключила меморандумы с ведущими вузами страны

Региональный офис "Евразия Кыргызстан" подписал меморандумы о сотрудничестве с тремя крупнейшими образовательными учреждениями Кыргызстана - Кыргызским экономическим университетом (КЭУ) имени М. Рыскулбекова, Международным университетом Кыргызской Республики (МУК), а также Кыргызским национальным университетом культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой.

Cоглашения направлены на развитие долгосрочного партнёрства между "Евразия Кыргызстан" и высшими учебными заведениями, а также на расширение возможностей для студентов, преподавателей и молодых специалистов. В рамках сотрудничества планируется реализация совместных образовательных и культурных проектов, проведение тренингов, лекций и практических мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций молодёжи.

"Мы рады началу сотрудничества с ведущими вузами страны. Уверены, что совместные проекты принесут значимые результаты и станут вкладом в развитие образования и социально-культурной сферы Кыргызстана", - отметила директор регионального офиса "Евразия Кыргызстан" Кымбат Урумкулова.

Кроме того, стороны выразили готовность и дальше укреплять партнёрские отношения, развивать академическую мобильность, поддерживать инициативы молодых специалистов и создавать новые площадки для профессионального роста.

Об организации: АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, которая на частные средства реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. За полтора года работы "Евразия" объединила 100 000 участников из разных стран, став ведущей платформой гуманитарного взаимодействия на евразийском пространстве.