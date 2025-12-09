Погода
Головкин - первый казахстанец в Международном зале боксёрской славы

Геннадий Головкин вошёл в историю, став первым спортсменом из Казахстана, удостоенным чести быть включённым в Международный зал боксёрской славы. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Головкин провёл одну из самых ярких любительских карьер в среднем весе: 350 боёв, 345 побед и долгие годы в составе национальной сборной Казахстана. На профессиональном ринге он стал одним из самых доминирующих чемпионов XXI века, проведя 45 боёв, одержав 37 побед нокаутом и завоевав титулы WBA, WBC, IBF, IBO и The Ring.

Его серия из 23 нокаутов подряд, 21 успешная защита титулов и показатель досрочных побед более 90% закрепили его статус как одного из величайших боксёров современности.

Сегодня Головкин занимает должности президента Национального олимпийского комитета Казахстана и главы Всемирной боксёрской федерации, став первым казахстанцем, возглавившим международную спортивную организацию.

Международный зал боксёрской славы отмечает спортсменов, внёсших значительный вклад в развитие бокса, и включение Головкина стало важным признанием его достижений как на ринге, так и за его пределами.


