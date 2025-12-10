Погода
"Учур" и "Шердор" откроют декабрьский этап чемпионата Узбекистана по хоккею

- Самуэль Деди Ирие
В рамках открытого чемпионата Узбекистана по хоккею стартует декабрьская серия матчей. Как сообщает Prosports.kz, первый поединок месяца пройдёт в Бишкеке, где на льду "Бишкек Арены" встретятся команды "Учур" (Кыргызстан) и "Шердор" (Узбекистан).

Матч начнётся в 20:30 и станет важной частью турнира, в котором участвуют клубы из нескольких стран региона. Для "Учур" игра на домашней арене - возможность укрепить позиции в турнирной таблице и порадовать болельщиков, тогда как "Шердор" намерен заработать ценные очки в гостях.

Открытый чемпионат Узбекистана по хоккею в этом сезоне продолжает расширять географию участников, а декабрьские матчи обещают быть насыщенными и результативными.


Теги:
Узбекистан, хоккей
