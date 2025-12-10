Минсельхоз призывает фермеров выбирать сертифицированные семена

Департамент экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства Минсельхоза призывает использовать чистые, качественные и сертифицированные семена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство бьет тревогу и обращает внимание, на то что выбирая качественные и сертифицированные семена - мы можем обеспечить продовольственную безопасность страны.

"Процесс очистки семян имеет крайне важное значение для получения хорошего урожая. Очищенные семена полностью освобождаются от посторонних примесей, семян сорняков и повреждённых зёрен. Такие чистые семена, будучи одинаковыми по размеру, весу и полностью биологически развитыми, быстро и равномерно прорастают. В поле плотность растений и их рост становятся однородными, что значительно повышает урожайность.

Поэтому качественная очистка семян - одно из основных условий будущего хорошего урожая.

Семена сначала высыпаются в бункер, затем подаются в очистительный аппарат. Там удаляются солома, мусор и другие крупные примеси. Затем семена попадают в барабан, где очищаются от раздробленных и частично повреждённых зёрен. В конце с помощью воздушного потока отделяются недозрелые, пустые и лёгкие зёрна, после чего чистые и качественные семена высыпаются в трейлер.

Сертифицированные семена - это гарантия качества семенного материала.

Для этого специалисты Департамента экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства проводят определение сортовой и видовой чистоты семенного материала, типичности растений и других показателей путём полевой инспекции в условиях выращивания. В лабораториях же с применением специальных методов проводится полный анализ для проверки посевных качеств: оцениваются энергия прорастания, урожайность, чистота, влажность, масса 1000 семян и другие показатели." - сообщается в обращении к фермерам.