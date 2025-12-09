В Бишкеке пройдёт традиционный турнир дружбы "Мурас"

13–14 декабря в Бишкеке состоится традиционный турнир дружбы "Мурас" с участием 16 команд, представляющих различные сферы страны. Турнир был инициирован в 2022 году Федерацией футбола Кыргызстана и получил поддержку президента Садыр Жапарова. В этом году соревнование проводится в девятый раз. Действующий чемпион - команда "Ден соолук".

В турнире примут участие команды: "Президентская команда", "Аймактар", "Билим", "Ден соолук", "Динамо", "Достук", "Журналисты", "Коопсуздук", "Көзөмөл", "Өнөр", "Спорт мастера", "Фемида", "Ыйман", "Послы", "Аппарат управления" и "Юстиция".

Игры пройдут на спорткомплексе Федерации футбола Кыргызстана и на базе физкультурно-оздоровительного центра "Газпром детям". Турнир будет транслироваться в прямом эфире телеканалами УТРК Спорт и ЭлТР. Начало матчей - в 9:00.

Основная цель турнира - развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни и укрепление сотрудничества между представителями различных сфер общества. Соревнование также является частью реализации Указа Президента "О мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике на 2024–2034 годы".