"За русский!" в Оше: истории волонтеров, которым город стал родным

В Бишкек и Ош в этом году приехали участники Волонтерского движения "За русский!", организованного Россотрудничеством. Ребята на протяжении месяца проходили практику в школах, проводили открытые уроки, культурно-просветительские занятия, мастер-классы и делились с педагогами своими методиками и подходами. Главная цель проекта - познакомить ребят с богатством русской культуры и показать, что изучение языка может быть увлекательным и живым процессом.

Месяц практики оказался для волонтеров насыщенным: они успели подружиться с учениками, обменяться опытом с учителями, почувствовать атмосферу Бишкека и Оша и открыть для себя Кыргызстан с самых теплых сторон.

С некоторыми из участников проекта в Оше нам удалось поговорить лично. Они поделились своими впечатлениями о школе, городе, детях и о том, как прожитый месяц в южной столице Кыргызстана изменил их взгляд на преподавание и культурный обмен.

Олег Морозов впервые приехал в Кыргызстан и работал в ошской школе-интернате №11 имени Валентины Терешковой. Он быстро погрузился в школьную и городскую жизнь, удивился языковым особенностям, восхитился природой и почувствовал, насколько тепло его встретили дети и педагоги.

Вероника Бондаренко также впервые оказалась в Оше. Уже с первых минут, по ее словам, ее окружили улыбки, внимание и детская искренность, а коридор, полный ребят, стал для нее главным подтверждением того, как по-настоящему по-доброму здесь умеют встречать.

В интервью VB.KG волонтеры поделились переживаниями, открытиями и тем, что для них значит провести месяц среди детей и учителей ошских школ.

- Какие у вас были первые впечатления от школы и ребят?

Олег: - Первые впечатления были очень положительные. Ребята оказались удивительно отзывчивыми. Они всегда здороваются - и это приятно. В российских школах дети часто бегают, шумят, а здесь такого почти нет. Здесь и в России, конечно, вежливо здороваются, но тут к этому добавляется искренний интерес: спрашивают, как дела, как прошёл день, что нового. Это было необычно и очень приятно.

Вероника: - Мои первые впечатления от школы и ребят замечательные. По приезде, нас встретили ребята, которые выстроились в коридор, чтобы встретить нас. Все улыбались, искренне были рады нас видеть. Честно, я ожидала увидеть более строгую обстановку, но всё оказалось иначе. Школа - это настоящий улей, полный энергии! Первое, что бросилось в глаза, - это огромные, любопытные глаза детей. Они смотрели на меня с таким интересом и сразу пытались что-то спросить, даже не зная, пойму ли я. Многие ребята, хоть и учат здесь русский язык, но никогда вживую не видели русских людей. На переменах - невероятный гул, смех. Все ребята настолько были рады меня видеть, что даже подбегали и обнимали. Очень живая, непосредственная атмосфера. Я сразу почувствовала, что меня здесь ждали.

- Как вас встретили учителя?

Олег: - Учителя тоже встретили нас хорошо. Сразу начали спрашивать, откуда мы, чем занимаемся. Мы быстро обсудили, чем будем помогать, как будем рассказывать о русском языке, литературе, культуре. Мы сразу определили границы взаимодействия и составили план и буквально с первых минут почувствовали, что понимаем друг друга с полуслова.

Вероника: - Учителя и администрация школы встретили меня невероятно тепло, почти как родную. Меня сразу пригласили в учительскую, угостили чаем и сладостями. Чувствовалась небольшая настороженность вначале - "какая она, эта русская студентка?" - но она быстро растаяла. Коллеги стали для меня настоящими проводниками: подсказывали, помогали с дисциплиной, а одна учительница кыргызского языка даже начала меня учить самым базовым фразам, чтобы я могла общаться с детьми на их родном языке. Это было так трогательно.

- Возникали ли языковые трудности?

Олег: - Иногда - да. Особенно при работе с одним аспирантом, с которым нам нужно было коммуницировать для составления плана мероприятий. Было впечатление, что он редко пользуется русским, а с другими преподавателями общается на английском. Из-за этого было сложно наладить коммуникацию. Хорошо, что другие преподаватели помогали нам. Он и сам иногда говорил по-русски, хоть это и было непросто. В целом барьер был, потому что тут люди говорят на двух языках, но предпочтение чаще отдают кыргызскому. Но мы этот барьер постепенно преодолеваем.

Вероника: - Языковых трудностей я, конечно, ожидала, и они были! Но они оказались не проблемой, а скорее забавным вызовом и способом сблизиться. Ребята в моей школе говорят не только на кыргызском, но и на узбекском, что вдвойне порой усложняло работу. Многие дети в 3-4 классе уже хорошо понимают по-русски, но говорят с милым акцентом и иногда путают слова. А когда они не понимали мое объяснение, мы начинали активно жестикулировать, рисовать на доске, привлекать других детей в качестве "переводчиков". Их глаза загорались, когда у них получалось донести мысль или понять меня. Эти моменты взаимопомощи были бесценны.

- Удалось ли увидеть природу и выбраться за город?

Олег: - Да, природа здесь удивительная. Очень гористая местность куда ни посмотри, везде горы. Я сам люблю горы, поэтому это прям по душе. Даже в центре города есть гора Сулейман-Тоо, мы уже успели её посетить, походили, посмотрели.

Мы также выезжали за город кататься на лошадях. Это был удивительный, познавательный и необычный опыт. Всем очень понравилось. На выходных планируется ещё одна поездка. Мы с коллегами в предвкушении и продолжаем исследовать местную природу.

Вероника: - Природа Кыргызстана потрясла меня до глубины души. Перед стажировкой я много читала о местных пейзажах- но увидеть вживую - совсем другое дело. Горы, которые видны из окон, теплое солнце и небо оставили особый след в моем сердце. Мне удалось выбраться за город, посетить гору Сулайман-Тоо, подышать горным воздухом во время конной прогулки. Эта мощь и величавость гор заставляют почувствовать себя одновременно очень маленькой и частью чего-то огромного. Это останется со мной навсегда.

- Как вам люди и атмосфера города?

Олег: - Атмосфера приятная. Люди в городе спокойные. Они не смотрят пристально видимо, привыкли к приезжим или людям с другой внешностью. В целом люди доброжелательные, иногда сами спрашивают, чем помочь. В городе интересные парки, большой стадион. Атмосфера тёплая и уютная.

Вероника: - Люди в Оше и общая атмосфера - это особая тема. Все очень открытые, гостеприимные, душевные, искренне интересуются тобой. Спрашивают, откуда приехали, делятся своими историями, рассказывают о городе и достопримечательностях, советуют, куда сходить и что посмотреть. Могут угостить фруктами, на улице спросить, откуда ты, и пожелать удачи. Атмосфера в городе очень тёплая, семейная, несмотря на всю его суету. Чувствуется, что люди ценят общение.

- Сближает ли такой проект наши страны?

Олег: - Я думаю, без сомнений, да. Проект направлен на детей, а дети - это основа будущего. И когда работаешь именно со школьниками, это помогает им понимать, что наши народы похожи, что мы можем дружить и сближаться. Это важно, чтобы дети выросли, зная, что они всегда могут положиться на русский народ, и мы им поможем, и они нам тоже помогут. Это поможет нашим народам стать ближе.

Вероника: - Несомненно, но не на уровне политики или документов, а на уровне человеческих сердец. Когда ты не просто читаешь о стране, а живешь в ней, работаешь с её будущим - детьми, пьёшь чай с её учителями, смеёшься над общими трудностями, - стираются все искусственные границы. Я теперь не просто "гражданка России", я ещё и частичка этой школы в Оше. А дети, я надеюсь, через меня увидели, что представитель другой культуры это не что-то далёкое и чужое, а такой же человек, который может быть их другом. Это и есть самое настоящее сближение.

- Какие впечатления вы увезёте домой? Что останется в памяти?

Олег: - Конечно же, школа, в которой мы преподаём. Она очень интересная, со своей культурой. Дети тоже интересные. Они всегда слушают, интересуются, не шумят, внимательно воспринимают всё, что рассказываешь.

Запомнится и сам город его строение, небольшие домики, иногда встречаются многоэтажки, но в основном небольшие дома. Парки, атмосфера. И, конечно, природа: то, что в центре стоит большая гора, что весь Ош находится в долине, а вокруг горы. Иногда их плохо видно из-за тумана, но когда они появляются зрелище потрясающее.

Вероника: - Домой я увезу целый чемодан впечатлений. В памяти навсегда останутся улыбки и объятия детей, вкус только что испечённой лепёшки и плова, горный воздух, и бесценные подарки от детей - рисунки и записки, где они написали "Мы вас любим". Но главное - это ощущение, что я была нужна и понята. И огромная благодарность за этот опыт, который изменил меня саму.

В заключение беседы волонтеры отметили, что их работа в Оше была максимально лёгкой благодаря поддержке Русского дома в Оше. Сотрудники Русского дома в Оше помогли наладить контакт с директорами школ, сопровождали ребят в первые дни, оказывали необходимую организационную и информационную помощь. Благодаря их участию волонтёры быстро адаптировались в городе, почувствовали себя уверенно и смогли полностью сосредоточиться на работе с детьми и педагогами. Волонтёры выражают искреннюю благодарность Русскому дому за тёплый приём и постоянную поддержку на протяжении всей практики.