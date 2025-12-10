Ашырбек Курманов: "Айтматов воспитывает чувство справедливости"

12 декабря мы отмечаем день рождения великого писателя XX века, Чингиза Айтматова. Его гуманистический взгляд на человека, верность родному языку и глубокое чувство справедливости стали настоящим духовным наследием всей страны.

К этой дате мы пригласили к беседе председателя Ысык-Атинского районного суда Чуйской области Ашырбека Такишовича Курманова, который умело сочетает в себе профессионализм судьи и любовь к литературе.

По мнению нашего гостя, творчество Айтматова играет особую роль в формировании правосознания, духовной культуры и нравственных ориентиров современного общества. Его произведения помогают людям мыслить честно, ценить справедливость и помнить о духовных ценностях, которые всегда были важны для кыргызского общества.

- Ашырбек Такишович, Какое значение, на Ваш взгляд, имеет творчество Чингиза Айтматова для нашего общества?

- Творчество Чингиза Айтматова - это не просто литературное наследие, это духовный фундамент, на котором стоит наше общество. Его произведения формируют у читателя чувство ответственности, сострадания, уважения к человеку и природе - те качества, которые являются основой не только культуры, но и правосознания.

Айтматов сумел вывести кыргызскую литературу на мировую арену, показать всему человечеству глубину нашей культуры, силу эпоса, богатство языка и философию народа. Его герои переживают моральные испытания, сталкиваются с выбором между добром и злом, учат нас понимать смысл человеческого долга. В этом я вижу прямую связь с правосудием: ведь и суд, и литература в конечном итоге служат одной цели - поиску истины и утверждению справедливости.

Сегодня, в День национальной литературы, мы вновь обращаемся к Айтматову как к автору, который смог соединить гуманизм, мудрость и искренность в одном художественном мире. Его произведения остаются важнейшей опорой для формирования нравственности и правовой культуры граждан Кыргызстана.

- Сегодня много говорят о правовой культуре общества. Как Вы считаете, может ли литература влиять на отношение граждан к закону и справедливости?

- Безусловно. Я глубоко убеждён, что истинное понимание справедливости начинается не только в учебных аудиториях и залах судебных заседаний, но и в душе человека. А душу воспитывает литература. В особенности - наша кыргызская классика, творчество тех, кто умел говорить правду простыми и сильными словами.

Возьмем к примеру, Алыкула Осмонова. Его поэзия - это не просто художественное слово. Это разговор с человеческой совестью. Он писал о достоинстве, о внутренней честности, о том сокровенном нравственном законе, который живёт внутри каждого человека. И вот именно этот внутренний закон часто становится отправной точкой для уважения закона государственного.

Когда мы читаем Алыкула, мы лучше понимаем, что справедливость - это не только решение суда. Это состояние души. Это способность быть честным перед собой, перед своими близкими, перед своей страной. Поэтому я всегда говорю молодёжи: если вы хотите служить закону - начните с литературы. Она учит мыслить, чувствовать, сопереживать. А без этого невозможно стать ни хорошим юристом, ни честным гражданином.

Творчество Алыкула Осмонова, Чингиза Айтматова, Токтогула Сатылганова, Молдо Кылыча - это наши нравственные ориентиры. Это основа, на которой растёт личность. И я считаю важным, чтобы каждый кыргызстанец, независимо от профессии, возвращался к этим произведениям хотя бы время от времени. Литература помогает нам помнить, что справедливость - это не абстракция, а ежедневный выбор человека.

- Прожив всего 35 лет, Алыкул Осмонов оставил духовное наследие, которое стало примером не только для его поколения, но и для последующих. И сегодня справедливо вспомнить об этом выдающемся человеке, ведь именно 75 лет назад, 12 декабря, Алыкул Осмонов покинул этот мир.

- Необыкновенная сила таланта поэта раскрылась и в его переводческой деятельности. Он сумел адаптировать на кыргызский язык "Евгения Онегина" Пушкина, ряд драм Шекспира, "Витязя в тигровой шкуре" Руставели, тем самым значительно расширив горизонты нашей национальной литературы.

Вместе с талантом ему довелось пройти и через тяжёлые жизненные испытания. Известно, что, будучи требовательным к себе, он иногда уничтожал собственные рукописи, написанные после долгих творческих раздумий. Он стремился к абсолютной чистоте поэтического слова, к высшей степени художественного совершенства.

- Ашырбек Такишович, я знаю, что Вы сами пишите. Расскажите о своём творчестве. Скажите, как Вам удается гармонично сочетать в себе судью и писательство?

- Да, в некоторые периоды я действительно писал небольшие произведения. В последние годы некоторые мои работы были опубликованы в социальных сетях и нашли своих читателей. Когда вижу, что количество просмотров или откликов превышает сто тысяч, невольно испытываю внутреннюю удовлетворённость. У каждого человека, наверное, есть какой-то талант. Но всем нам известно: чтобы этот талант развить и удержать, нужен упорный труд.

Когда я учился в школе, литература почему-то особенно привлекала меня. Я много читал художественных книг. В частности, произведения русских классиков - Льва Толстого, Фёдора Достоевского, Антона Чехова и других; а также мировых писателей, таких как Габриэль Гарсиа Маркес, Джек Лондон. Так же, как и творчество кыргызских писателей и поэтов - Чингиза Айтматова, Тологона Касымбекова, Алыкула Осмонова, Омора Султанова. Чем больше я читал, тем сильнее рос мой интерес к творчеству. Можно сказать, что я никогда в этом не ошибался.

Много лет я работаю судьёй. Судейская деятельность - это огромная ответственность, возложенная на нас государством. Работы много, времени для себя порой ощущается очень мало. Но, несмотря на это, я не оставляю творчество: пусть не часто, но всё же продолжаю писать. В основном в моих произведениях отражены сложные жизненные пути, которые прошли мои предки. Хочу отметить, что у мест, где жили наши деды и прадеды, есть свои названия. Некоторые из них тесно связаны с историческими событиями. Изучая, расспрашивая людей и собирая материалы, я стараюсь художественно описывать эти истории.

В работе мы встречаемся с большим количеством людей, становимся свидетелями самых разных судеб. Когда раньше я трудился в органах прокуратуры, некоторые известные мне случаи - особенно связанные с преступлениями - я излагал в публикациях в средствах массовой информации, чтобы предупредить нарушения закона и донести воспитательный смысл. Наша судейская работа требует много письменной работы: судебные акты должны быть написаны простым, ясным, доступным языком и доведены до сведения людей, обратившихся за правосудием. Поэтому я считаю, что моя судейская деятельность и интерес к творчеству органично дополняют друг друга.