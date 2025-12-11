Погода
Занятия по правовому просвещению в центре "Акниет" заставляют задуматься

- Светлана Лаптева
В Бишкеке, в центре "Акниет" проведены занятия, направленные на повышение правовой грамотности несовершеннолетних воспитанников.

В мероприятии приняли участие администрация Центра и следователь УВД Ленинского района, майор милиции Б. Карабаев. Подросткам разъяснили их права и обязанности, а также нормы законодательства Кыргызской Республики, регулирующие ответственность несовершеннолетних.

Социальный работник рассказал ребятам о закрытых учреждениях для несовершеннолетних, включая детскую Вознесенскую колонию для мальчиков и женскую колонию №2 в селе Степное. Воспитанников ознакомили с порядком отбытия наказаний и последствиями противоправных действий.

Всего присутствовало 21 воспитанников. Подростки активно задавали вопросы и получали разъяснения в доступной форме. Следователь провёл профилактическую беседу, предупредив о недопустимости правонарушений, в том числе побегов, краж и других деяний.

Встреча прошла в конструктивной и воспитательной атмосфере, способствуя формированию ответственности и правового сознания у несовершеннолетних.


URL: https://www.vb.kg/453333
Теги:
мэрия, Бишкек
