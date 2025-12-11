В Бишкеке прошел совет по делам лиц с инвалидностью при мэрии

В спорткомплексе "Алга" состоялось заседание Совета по делам лиц с инвалидностью при мэрии города Бишкек. Встреча прошла в формате открытого диалога и была посвящена вопросу повышения качества жизни и доступности городской среды для людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В мероприятии приняли участие мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев и министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Канат Сагынбаев.

Глава столицы открыл Совет и отметил важность системной работы по обеспечению равных прав и созданию комфортных условий для всех категорий граждан.

"Мы собрались сегодня не просто для подведения итогов. Мы говорим о людях, которые ежедневно сталкиваются с реальными жизненными трудностями. И наша общая задача - не только реагировать на вызовы, но и строить будущее, в котором каждый гражданин будет чувствовать себя полноправным членом общества.

Мы меняем не только социальную систему. Мы меняем город. Сегодня весь комплекс дорожных работ выполняется с учётом потребностей людей с инвалидностью. Пандусы, тактильные элементы, парковочные места, звуковые светофоры, "умные остановки", доступные маршруты - всё это уже реальность. Бишкек должен быть городом, где человек с инвалидностью чувствует себя уверенно, свободно и защищённо", - добавил мэр.

В ходе совета участникам был представлен видеоролик о текущих инициативах мэрии в сфере образования, спорта и инфраструктуры для людей с особыми потребностями.

В заседании также приняли участие представители общественных организаций и эксперты: руководитель ОФ "New Age", советник мэра Аскар Турдугулов, специалист по работе с людьми с инвалидностью по слуху ОО "КОС и КОГ" Алия Турдиева, воспитанник специализированной СДЮСШОР, мастер спорта КР по пара-армрестлингу, чемпион мира 2025 года Токтосун уулу Бекбосун, директор общественного благотворительного фонда "Оэйсис" Мээрим Осмоналиева.

Спикеры представили свои предложения по повышению доступности городской среды, озвучили актуальные проблемы и пути их решения. По итогам дискуссии участники сформировали рекомендации для дальнейшей работы.

В конце мероприятия для гостей была организована выставка творческих работ детей с инвалидностью.