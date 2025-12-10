Мэрия приглашает желающих строить современные умные туалеты в Бишкеке

На сайте мэрии Бишкека размещено Объявление" о выражении заинтересованности в реализации проекта государственно-частного партнерства "Развитие общественных санитарных объектов в городе Бишкек"

Мэрия города Бишкек объявляет открытый конкурс по отбору частного партнёра в рамках проекта государственно-частного партнёрства (ГЧП): "Развитие общественных санитарных объектов в городе Бишкек".

Цели проекта:

Обеспечение доступности санитарно-гигиенических услуг для населения; Модернизация и расширение инфраструктуры санитарных объектов; Обеспечение комфортной городской среды.

К участию приглашаются все заинтересованные лица и организации, соответствующие требованиям квалификационного отбора.

Ознакомиться с запросом на квалификацию можно по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1LK_FMluGSf4MZpGSfk8gzbYMIRX9sWOX/view?usp=drivesdk

Подача заявок:

Конверт с заявкой и сопроводительными документами необходимо подать лично или курьером по адресу: город Бишкек, Октябрьский район, улица М. Элебаева, 7, Департамент городского хозяйства мэрии города Бишкек

Время работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч. (обеденный перерыв - с 12.30 ч. до 13.30 ч.):

Контакты для справок:

• Департамент городского хозяйства мэрии города Бишкек: 0701 168 555

• Центр ГЧП: 0703 665 515.