В НИИ хирургии сердца провели редчайшую операцию подростку

В Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (НИИХСТО) успешно проведена одна из наиболее сложных и редких операций: шунтирование нисходящей грудной и инфраренального отдела отдела аорты с протезированием чревного ствола, верхней брыжеечной и левой почечной артерии, позволившая спасти жизнь 15-летнему пациенту с тяжёлой сосудистой патологией.

У подростка была диагностирована фибромускулярная дисплазия с поражением брюшной аорты и её критически важных ветвей - чревного ствола, верхней брыжеечной и почечных артерий. Заболевание привело к развитию выраженной артериальной гипертензии и гипертрофической кардиомиопатии.

Несмотря на проводимое с 2022 года консервативное лечение, в октябре 2025 года состояние ребёнка резко ухудшилось, и медикаментозная терапия перестала давать эффект. После обращения родителей в НИИХСТО пациент был госпитализирован и прошёл комплексное обследование, по результатам которого было принято решение о необходимости срочного хирургического вмешательства.

29 октября 2025 года хирургическая команда НИИХСТО провела высокотехнологичную операцию по протезированию брюшной аорты и её ветвей. Вмешательство отличалось высокой технической сложностью и продолжительностью, однако прошло успешно. Пациент провёл двое суток в отделении реанимации, после чего был переведён в общую палату. На сегодняшний день его состояние оценивается как удовлетворительное, и он готовится к выписке.

Как отмечают специалисты, такие операции на территории Кыргызской Республики выполняются исключительно в НИИХСТО, который является ведущим учреждением страны в сфере сердечно-сосудистой хирургии. Институт оснащён современным оборудованием, включая аппараты ЭКМО и аортальной контрпульсации, что позволяет проводить сложные операции взрослым, детям и новорождённым.

Внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения КР и главный врач по лечебной работе НИИХСТО Бекболот у Нурболот подчеркнул значимость проведённого вмешательства и роль института как ведущего центра сердечно-сосудистой хирургии.

"Операция была технически крайне сложной, и её успешное выполнение стало возможным благодаря командной работе и оснащённости института. Важно, что подобные вмешательства в республике выполняются только в НИИХСТО. Наш коллектив уделяет особое внимание помощи детям: операции детям до 6 лет, детям из малоимущих семей и детям-сиротам проводятся бесплатно. Мы рады, что состояние пациента стабилизировано, и желаем ему полного восстановления", - отметил Бекболот у Нурболот.