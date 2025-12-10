Погода
В Бишкеке обсудили как укрепить фостерные семьи

270  0
- Светлана Лаптева
В Бишкеке состоялся круглый стол, посвящённый укреплению института приемных семей и развитию семейно-ориентированных форм устройства детей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы.

В работе мероприятия приняли участие заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Мозгачева, представители Администрации Президента Кыргызской Республики, Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, Департамента социального развития мэрии г. Бишкек и его территориальных подразделений, включая руководителей отделов поддержки семьи и детей, а также представители SOS Детской деревни.

Главной темой обсуждения стал опыт межведомственного взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и гражданского сектора в продвижении института приемных семей и развитии семейно-ориентированных форм устройства детей.

В ходе встречи участники рассмотрели практические вопросы применения норм Кодекса Кыргызской Республики о детях и подзаконных актов, обсудили существующие пробелы и сложности в правоприменительной практике, а также выработали предложения по их устранению.

Заместитель мэра подчеркнула важность создания благоприятных условий для приемных семей, совершенствования процедур сопровождения приемных родителей, а также расширения возможностей для их социальной и психологической поддержки.

По итогам обсуждения участники приняли решение о продолжении совместной работы по совершенствованию механизмов семейного устройства детей и повышению эффективности защиты их прав


URL: https://www.vb.kg/453338
