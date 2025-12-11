Погода
ЕАЭС профинансирует производство системных блоков с участием компании КР

225
- Светлана Лаптева
На заседании Совета Евразийской экономической комиссии, состоявшемся 5 декабря 2025 года, был одобрен кооперационный проект по производству системных блоков персонального компьютера с участием компании из Кыргызской Республики и предоставление субсидии из бюджета ЕАЭС, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Заявителем проекта выступает ПАО "Сбербанк" (Россия). Реализует его российская компания ООО "Бештау Электроникс" при участии предприятий из Кыргызской Республики и Республики Беларусь. От Кыргызстана участвует ООО "Кыргызэлектроника", поставляющее металлические корпуса для системных блоков. По проекту ожидаемая выручка предприятия составит 416,5 млн рублей при поставках 175 000 корпусов до 2030 года.

Проект предусматривает подготовительный период (1-й квартал 2026 – 1-й квартал 2027), запуск двух очередей производства и выход на полную мощность во 2-м квартале 2028 года. Размер субсидии из бюджета ЕАЭС составляет 222,2 млн рублей, что позволит снизить кредитную ставку с 23% до 6,5% с учетом ключевой ставки Банка России.

Механизм финансовой поддержки производителей стран ЕАЭС, предусматривающий субсидирование процентной ставки по кредитам и займам для реализации совместных кооперационных проектов, начал функционировать в 2023 году. Он создан для стимулирования промышленной кооперации и позволяет предприятиям государств-членов значительно снизить стоимость привлечённых финансовых ресурсов.

Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики оказано всестороннее содействие в подготовке и сопровождении заявки проекта.

Призываем бизнес активнее участвовать в использовании возможностей механизма субсидирования.

Справочно: по мере поступления кооперационных проектов дважды в год - до 1 апреля и до 1 октября - формируются перечни заявок и проводится их ранжирование по приоритетности на основе балльной системы.


Теги:
Минэкономики, ЕАЭС, Кыргызстан
