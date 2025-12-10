Погода
Джованни Костантино покинул "Бишкек Сити" после завершения сезона

Итальянский тренер Джованни Костантино ушёл из футбольного клуба "Бишкек Сити". Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Специалист принял клуб летом 2025 года, когда команда находилась на последнем месте. Под его руководством состав был обновлён, результаты стабилизировались, и "Бишкек Сити" завершил сезон на предпоследней строчке. Руководство поблагодарило тренера за работу, отметив, что сезон проходил в "непростых обстоятельствах".

Костантино также прокомментировал своё решение. Он заявил, что доволен проделанной работой, дал шанс молодым кыргызстанским игрокам и помог нескольким футболистам перейти в европейские клубы. Также команда вышла в полуфинал Кубка Кыргызстана. Однако, по словам итальянца, амбиции клуба не совпадают с его собственными: тренер хочет бороться за титулы, тогда как проект "Бишкек Сити" пока не нацелен на такие задачи.

Ожидается, что вместе с Костантино команду покинут и ряд футболистов, пришедших при нём. По данным СМИ, изменения связаны со сменой инвестора, предположительно из Узбекистана. Новым главным тренером может стать российский специалист.

"Бишкек Сити" был создан в начале 2025 года бизнесменом Нариманом Тюлеевым и сразу заявлен в Премьер-лигу. До Костантино команду возглавляли Эдгар Бернхардт и бразильский тренер Мави Лопес.

Джованни Костантино ранее работал ассистентом Марко Росси в клубах Венгрии, Словакии и сборной Венгрии, а также возглавлял МТК (Венгрия) и "Университатю Крайова" (Румыния).


