В Федерации волейбола Кыргызстана назначен новый вице-президент

- Самуэль Деди Ирие
На церемонии открытия Кубка президента Федерации волейбола КР, прошедшей 9 декабря во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке, было объявлено о кадровых изменениях в руководстве организации.

Президент федерации Элмурза Сатыбалдиев сообщил, что новым вице-президентом Федерации волейбола Кыргызстана назначен Нургазы Кокчолоков. Ранее он занимал должность председателя Судейской коллегии ФВКР.

На освободившийся пост председателя Судейской коллегии назначен Урмат Сыдыкбеков.

Изменения связаны с укреплением управленческой структуры федерации и совпали с началом ежегодного Кубка президента.


Теги:
волейбол, Кыргызстан
