Узбекистан сыграет с Португалией и Колумбией на групповом этапе ЧМ-2026

На жеребьёвке чемпионата мира по футболу 2026 года стали известны соперники сборной Узбекистана. Команда оказалась в группе K, где встретится с Португалией и Колумбией - двумя участниками мирового футбольного элита. Третьим соперником станет победитель межконтинентальных стыковых матчей, определяющийся весной следующего года.

Для Узбекистана предстоящий турнир станет историческим: национальная команда впервые получила право сыграть в финальной части чемпионата мира. Попадание в группу с Португалией, одним из фаворитов турнира, и сильной сборной Колумбии создаёт высокую конкуренцию, однако в Федерации футбола Узбекистана уже заявили о готовности бороться за выход из группы.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике и станет первым турниром с расширенным форматом - 48 участников будут распределены по 12 группам.