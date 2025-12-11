Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.05 - 101.95

Узбекистан сыграет с Португалией и Колумбией на групповом этапе ЧМ-2026

245  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На жеребьёвке чемпионата мира по футболу 2026 года стали известны соперники сборной Узбекистана. Команда оказалась в группе K, где встретится с Португалией и Колумбией - двумя участниками мирового футбольного элита. Третьим соперником станет победитель межконтинентальных стыковых матчей, определяющийся весной следующего года.

Для Узбекистана предстоящий турнир станет историческим: национальная команда впервые получила право сыграть в финальной части чемпионата мира. Попадание в группу с Португалией, одним из фаворитов турнира, и сильной сборной Колумбии создаёт высокую конкуренцию, однако в Федерации футбола Узбекистана уже заявили о готовности бороться за выход из группы.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике и станет первым турниром с расширенным форматом - 48 участников будут распределены по 12 группам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453349
Теги:
Узбекистан, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  