Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.05 - 101.95

Феррари проигнорировала Льюиса Хэмилтона в финале сезона-2025

199  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сезон Льюиса Хэмилтона в Формуле-1 2025 года завершился неудачно, а его прощальное сообщение команде Феррари на Гран-при Абу-Даби прошло без реакции.

Для Хэмилтона это первый сезон в Феррари без подиумов: лучшим результатом стала четвёртая позиция на гонке и победа в спринте в Китае. Финальные этапы сезона в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби завершились вылетами в Q1, а в Абу-Даби он стартовал с 16-го места и финишировал восьмым. Напарник Хэмилтона Шарль Леклер показал более стабильный результат, поднявшись в первую четвёрку.

После гонки Хэмилтон поблагодарил команду и инженера Риккардо Адами через радиосвязь, но получил почти минутное молчание, прежде чем Адами ответил смущённо.

Гонщик отметил, что слабой стороной сезона стала коммуникация с командой и заявил о планируемых изменениях в персонале Феррари на 2026 год для улучшения работы внутри гаража.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453350
Теги:
гонки
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  