Феррари проигнорировала Льюиса Хэмилтона в финале сезона-2025

Сезон Льюиса Хэмилтона в Формуле-1 2025 года завершился неудачно, а его прощальное сообщение команде Феррари на Гран-при Абу-Даби прошло без реакции.

Для Хэмилтона это первый сезон в Феррари без подиумов: лучшим результатом стала четвёртая позиция на гонке и победа в спринте в Китае. Финальные этапы сезона в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби завершились вылетами в Q1, а в Абу-Даби он стартовал с 16-го места и финишировал восьмым. Напарник Хэмилтона Шарль Леклер показал более стабильный результат, поднявшись в первую четвёрку.

После гонки Хэмилтон поблагодарил команду и инженера Риккардо Адами через радиосвязь, но получил почти минутное молчание, прежде чем Адами ответил смущённо.

Гонщик отметил, что слабой стороной сезона стала коммуникация с командой и заявил о планируемых изменениях в персонале Феррари на 2026 год для улучшения работы внутри гаража.