Бузурман Багышбеков назначен заместителем директора Госагентства спорта

В Госагентстве по физкультуре и спорту Кыргызстана представлен новый заместитель директора - Бузурман Багышбеков. Назначение прошло 9 декабря по предложению директора Казыбека Молдажиева и было утверждено председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

Багышбеков, родившийся 3 июля 1987 года в Таласской области, имеет высшее образование - окончил Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта имени Б. Турусбекова. Ранее он работал депутатом Таласского городского кенеша нескольких созывов, занимал должности директора и заместителя директора спортивного комплекса "Газпром", а с 2023 года руководил специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва "Дельфин".