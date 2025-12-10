Погода
$ 87.40 - 87.78
€ 101.05 - 101.95

Бузурман Багышбеков назначен заместителем директора Госагентства спорта

199  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Госагентстве по физкультуре и спорту Кыргызстана представлен новый заместитель директора - Бузурман Багышбеков. Назначение прошло 9 декабря по предложению директора Казыбека Молдажиева и было утверждено председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

Багышбеков, родившийся 3 июля 1987 года в Таласской области, имеет высшее образование - окончил Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта имени Б. Турусбекова. Ранее он работал депутатом Таласского городского кенеша нескольких созывов, занимал должности директора и заместителя директора спортивного комплекса "Газпром", а с 2023 года руководил специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва "Дельфин".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453355
Теги:
спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  