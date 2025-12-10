Задержан начальник ГУ "Чуйское бассейновое управление водных ресурсов"

ГКНБ КР при проведении капитального ремонта канала "Петропавловский" Жайылского района Чуйской области в 2022-2024 годах установлены нарушения требований законодательства в сфере градостроительства и нецелевого использования бюджетных средств, в результате чего государству причинён ущерб в размере 12 миллионов сомов.

В рамках расследования задержан гражданин КР Р.М.О. 1965 года рождения, начальник государственного учреждения "Чуйское бассейновое управление водных ресурсов" при Службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР (экс и.о. директора Службы водных ресурсов). Задержанный водворён в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к данному факту.