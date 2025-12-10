O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю!

Вы в поисках идеального подарка к Новому году, чтобы порадовать родных? O!Store и Honor запустили горячую акцию сезона, которая поможет вам решить вопрос с подарками всего за одну покупку!

O!Store превращается в настоящий штаб Деда Мороза, где каждый покупатель получает гарантированный подарок. Всё просто:

Купите любой смартфон Honor – и получите крутой, ценный подарок сразу!

Каждый, кто приобретает смартфон Honor, уходит не с пустыми руками. В мешке подарков O!Store спрятаны настоящие новогодние сокровища:

Новые телевизоры для уютных зимних вечеров; Дополнительные смартфоны для детей или родителей; Стильные смарт-часы или беспроводные наушники; И ещё множество других крутых гарантированных подарков!

Двойная выгода одной покупкой:

Купив Honor, вы не только обновите свой гаджет, но и мгновенно получите второй подарок, который можно отложить под ёлочку для любимого человека.

Спешите! Акция действует с 10.12.25 по 15.01.26, а количество товара, участвующего в акции, ограничено.

Заказывайте смартфоны онлайн в приложении "Мой О!" с бесплатной доставкой по Бишкеку: https://market.o.kg/ru/blocks/7386

Кстати, не забудьте подключить подписку O!Prime бесплатно на 90 дней в приложении "Мой О!" – тогда вы получите 2% кешбэка с каждой оплаты картой Visa Cashback O!Bank. Если карты у вас ещё нет, оформите её бесплатно в O!Store за пару минут. Подробнее об условиях – на o.kg.

Ждём вас во всех O!Store.

Акция действует в сети O!Store по всему Кыргызстану. Любой смартфон можно приобрести в рассрочку. Подробности и условия уточняйте на сайте ostore.kg.

ООО "НУР Телеком" Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.

ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лицензия НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г.

ОАО "О!Банк" Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 г.