В Бишкеке обсудили климатическое образование в школах КР

- Светлана Лаптева
В Бишкеке прошла Национальная конференция, посвященная развитию климатического образования в школах Кыргызской Республики. Мероприятие, организованное Министерством просвещения при поддержке ПРООН, собрало представителей госорганов, педагогов со всех регионов, экспертов, партнерские организации и структуры, работающие с людьми с инвалидностью.

Участники обсуждали практические шаги по модернизации системы обучения климатическим знаниям, от обновления учебных программ до создания так называемых "зеленых школ". По мнению организаторов, речь идет о фактически новом подходе к образованию: как объяснить детям в школах и дошкольных учреждениях сложные процессы так, чтобы они не только понимали природу изменений, но и умели применять знания на практике. В этой связи было отмечено, что климатическое образование - это не только теория, ребенок должен знать, как вырастить дерево, как установить солнечную панель в деревне у дедушки или как внедрить энергоэффективные решения в своем ТСЖ.

Главное, что хотели донести до присутствующих - климатическое образование является ключевым инструментом формирования компетенций XXI века и требует системного подхода: обновления содержания учебных программ, развития школьной инфраструктуры, повышения квалификации педагогов и расширения профессиональных сообществ и партнерств.

Особое внимание уделили необходимости трансформации школьной среды - созданию "зелёных школ", внедрению устойчивых практик и интеграции климатической тематики во внеурочные образовательные инициативы. И важно, о чем и говорили участники в своих презентациях и докладах, что в Кыргызстане уже на законодательном уровне действуют несколько документов, и по зеленым навыкам, и по новым образовательным стандартам, которые позволяют работать в этом направлении более динамично, целенаправленно, с практическим применением в жизни.

Заместитель министра просвещения КР Альберт Махметкулов рассказал, что "климатическое образование является важной частью подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях меняющегося климата. Интеграция климатической тематики в учебные программы, поддержка учителей и расширение практики цифровых платформ и интерактивных решений - одни из наших приоритетов. И задача всех нас сделать так, чтобы каждый ученик получил актуальные знания и навыки для будущего".

В ходе конференции представители школ №64 и №65 представили практические решения и инструменты для развития климатической грамотности в школах. Были продемонстрированы несколько проектов, которые проработали сами школьники при патронаже учителей. Например, одна команда сумела впервые в Кыргызстане собрать датчик для измерения кислорода в классе. Согласно наблюдениям ребят, к концу урока этот показатель резко растет вверх.

Другой проект позволяет измерять температуру в теплице, не заходя вовнутрь, и датчик сигнализирует о превышении заданных параметров звуковым сигналом. Что безусловно поможет фермеру более внимательно следить за ростом рассады или овощей. И возможно, такие датчики уже кто-то ищет? Сейчас школьники оформляют патенты на свои изобретения и готовы делиться своими ноу-хау.

На конференции особо презентовали интерактивый образовательный инструмент - "Климатическую шкатулку" - набор материалов, иллюстраций и практических заданий, которые помогают интегрировать климатические темы в разные дисциплины и формировать у учащихся навыки системного и дизайн мышления. Участники отметили, что использование набора делает уроки более наглядными и вовлекающими, облегчает объяснение сложных климатических процессов и даёт учителям готовые методические решения, которые можно применять как в классе, так и во внеурочной деятельности.

О глобальных разработках и истории развития проекта "Климатическая шкатулка рассказал представитель регионального бюро ПРООН для Европы для Европы и СНГ Данила Сорокин.По его словам на сегодня "Климатическая шкатулка" - со всеми вкладышами переведена на несколько языков, в том числе на китайский. При этом он отметил, что именно Кыргызстан первым освоил инструментарий, и даже преуспел в продвижении этого важного методического проекта в разных странах.

Первый секретарь Посольства России в Кыргызстане Алексей Пойда рассказал, что Россия вносит свой вклад в развитие и продвижение экологических проектов на территории Кыргызстана. И "Климатическая шкатулка" - один из них. Причем, проект работает при поддержке российского трастового фонда.

Александра Соловьева, постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике отметила:

"Климатическое образование - это не только знания, но и формирование ценностей и навыков устойчивого развития. Кыргызстан делает важные шаги в этом направлении, создавая систему, которая даёт каждому ученику, независимо от его особенностей, доступ к качественному климатическому образованию. ПРООН продолжит поддерживать эти усилия, способствуя укреплению потенциала педагогов и развитию школьной инфраструктуры".

Она напомнила, что ПРООН более десяти лет инвестирует в разработку и внедрение инновационных образовательных решений. Одним из них стала "Климатическая шкатулка" - глобальная инициатива ПРООН, демонстрирующая, как международное сотрудничество и адаптация под локальные условия повышают климатическую грамотность молодого поколения. Начавшись в 2014 году как пилот в странах Восточной Европы и Центральной Азии, программа доказала свою эффективность и теперь реализуется во второй, расширенной фазе - с цифровыми инструментами, инклюзивными версиями и расширенным международным сотрудничеством.

Представитель общественного фонда "Экспертные решения для реализации Конвенции о правах инвалидов" Ахмадхон Юсупханов поделился своей радостью, "что Кыргызстан не только перенимает международный опыт - он создает собственные стандарты инклюзивности.

"Кыргызская Республика стала первой страной, адаптировавшей материалы "Климатической шкатулки" в формат "простыми словами" и на шрифт Брайля, что расширяет доступ детей с особыми образовательными потребностями. И хотя сегодня более младшее поколение предпочитает аудио информацию книгам, мы принимали участие в том чтобы помочь реализовать проект. Все варианты должны быть доступны людям", - сказал он.

Этот опыт демонстрирует приверженность страны принципам равного доступа к качественному образованию и может служить примером для других государств региона. И одним из важных моментов для увеличения доступности инструментов из "Климатической шкатулки" - тот факт, что материалы переведены на кыргызский язык.

По итогам конференции участники приняли резолюцию, определяющую стратегические направления развития климатического образования в стране.

Документ предусматривает дальнейшую интеграцию климатической тематики в школьные программы с учетом Программы развития образования на 2021-2040 годы, расширение использования "Климатической шкатулки" и проведение ежегодных национальных встреч педагогов для обмена опытом. Резолюция также предусматривает усиление методической поддержки педагогов, создание цифровой платформы для обмена практиками и инициативы по созданию "зелёных школ", которые будут интегрировать принципы устойчивого развития в учебный процесс и школьную среду.

Проект "Климатическое образование для продвижения ЦУР и действий в области климата" реализуется при поддержке Российского Трастового фонда ПРООН.


