Проект Минсельхоза "30+20+10" продолжает демонстрировать успешные примеры

134  0
- Светлана Лаптева
Инициированный Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проект "30+20+10" продолжает демонстрировать успешные примеры развития животноводства в регионах.

Одним из таких образцовых хозяйств является ИП "Турганбаев", расположенное в селе Красная Речка Мамбетовского айыл окмоту, Ысык-Атинского района Чуйской области.

Руководитель хозяйства Турганбаев Бекжан Асылбекович содержит 100 голов крупного рогатого скота, из них 56 - дойные коровы высокопродуктивной породы "Бурый Швиц". В хозяйстве имеются все необходимые объекты: коровник, навесы, загоны, сеновал и зернохранилище.

На сегодняшний день предприятие приступило к реализации нового этапа проекта "30+20+10", направленного на расширение племенного направления и повышение эффективности животноводства. Работа ведётся в тесном сотрудничестве с районным управлением аграрного развития и ветеринарной службой.

По словам Турганбаева, консультативная и методическая поддержка специалистов помогает стабильно развивать производство.

"Мы уверены, что новый этап проекта принесёт хорошие результаты", - отмечает он.


URL: https://www.vb.kg/453364
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство
