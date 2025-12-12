В Бишкеке предотвратили нашествие 16 видов карантинных вредителей

Лаборатории по карантину растений при Министерстве сельского хозяйства КР провели масштабную работу по выявлению карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов в растительной сельскохозяйственной продукции за 11 месяцев текущего года. По данным пресс-службы ведомства, специалисты обработали огромное количество образцов, что позволило предотвратить распространение потенциально опасных видов на территории страны.

Всего за указанный период в лаборатории поступило впечатляющее число образцов - 20 146 единиц. Это свидетельствует об интенсивности торговых потоков и необходимости усиленного контроля на границах и внутри республики.

Импорт под контролем: Значительная часть работы пришлась на проверку ввозимой продукции. От импортной подкарантинной продукции было отобрано 8603 образца. Это критически важный этап контроля, направленный на недопущение проникновения вредителей из других стран.

Экспортная продукция: Также тщательно проверялась продукция, предназначенная для экспорта. 6467 образцов прошли экспертизу, что помогает гарантировать соответствие кыргызстанских товаров международным фитосанитарным нормам и поддерживать репутацию страны как надежного поставщика.

Внутренний мониторинг: Работа не ограничивалась только границей. В рамках плановых обследовательских мероприятий было исследовано 1292 образца, а по феромонным ловушкам, используемым для мониторинга и раннего обнаружения вредителей, - 3182 образца.

Прочие исследования: Кроме того, 602 образца были проверены по заявкам различных организаций и граждан.

В общей сложности, за 11 месяцев 2025 года было проведено колоссальное количество экспертиз - 45 936. В результате этой кропотливой работы специалисты выявили 16 видов карантинных вредных организмов. Их своевременное обнаружение и принятие соответствующих мер позволяют защитить отечественное сельское хозяйство от серьезного экономического ущерба.

Эта статистика подчеркивает, насколько важна и непрерывна работа сотрудников Минсельхоза и лабораторий по карантину растений в обеспечении биологической безопасности Кыргызстана. Их усилия помогают защитить урожай и продовольственную корзину каждого жителя нашей страны.