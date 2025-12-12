Погода
В Нарынской области создаются 33 перерабатывающих предприятия

- Светлана Лаптева
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики реализует работу по созданию по всей стране 385 перерабатывающих предприятий, что позволит довести уровень переработки сельскохозяйственной продукции до 25 процентов к 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"На основе анализа потенциала растениеводства и животноводства Нарынской области планируется открытие 2 торгово-логистических центров (ТЛЦ) и 3 перерабатывающих предприятий. Предприятия будут работать с учетом климатических и географических особенностей региона, обеспечивая сохранность сельхозпродукции, сокращение потерь и увеличение объемов переработки. Их деятельность охватит такие направления, как переработка пшеницы, овощей, фруктов, молока, мяса, шерсти, а также производства масла и кормов.

Планы по районам и городам области следующие:

Ат-Башынский район – 10 перерабатывающих предприятий;

Нарынский район – 1 СЛБ, 6 перерабатывающих предприятий;

Ак-Талинский район – 3 перерабатывающих предприятия;

Жумгальский район – 5 перерабатывающих предприятий;

Кочкорский район – 1 СЛБ, 7 перерабатывающих предприятий.

Министерство продолжит совместную работу с местными органами власти для повышения агропромышленного потенциала Нарынской области и других регионов страны.

Министерство приглашает отечественных предпринимателей и инвесторов к сотрудничеству в рамках реализации указанных проектов. Эти инициативы открывают новые возможности для развития переработки и агробизнеса в регионах.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: 0708 320 820, 0990 559 083".


