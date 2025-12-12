Погода
$ 87.47 - 87.83
€ 101.05 - 101.95

Азербайджанская модель агрострахования может быть применена в Кыргызстане

157  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Баку прошло 6-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой. Заседание прошло под председательством заместителя председателя Кабинета Министров КР - министра Бакыта Торобаева и заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Самиры Шарифовой. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках мероприятия состоялась встреча заместителя председателя Кабинета Министров КР - министра Бакыта Торобаева с министром сельского хозяйства Азербайджанской Республики М. Мамедовым.

На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов, включая:

- внедрение технологий производства безвирусных саженцев, изучение азербайджанского опыта использования методов клонирования и технологий "in vitro";

- систему сертификации и прослеживаемости посадочного материала;

- применение интенсивных технологий в садоводстве;

- развитие органического земледелия и создание платформы для обмена знаниями;

- сотрудничество в сфере фитосанитарной безопасности, включая обеззараживание подкарантинной продукции и проведение лабораторных исследований;

- обмен опытом и обучение сотрудников Центра ветеринарной диагностики по ихтиопатологии, ихтиологии, аквакультуре и другим направлениям;

- экспорт и импорт племенных животных и племенного материала;

- возможность адаптации азербайджанской модели агрострахования для кыргызских фермеров.

По итогам встречи министры договорились о создании совместной рабочей группы, которая обеспечит системный подход к реализации достигнутых договорённостей и дальнейшую координацию двустороннего сотрудничества.

Встреча подчеркнула взаимную заинтересованность государств в развитии устойчивого, инновационного и технологически продвинутого аграрного сектора, а также укреплении партнёрства и обмена опытом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453371
Теги:
Азербайджан, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  