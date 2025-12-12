Азербайджанская модель агрострахования может быть применена в Кыргызстане

В городе Баку прошло 6-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой. Заседание прошло под председательством заместителя председателя Кабинета Министров КР - министра Бакыта Торобаева и заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Самиры Шарифовой. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках мероприятия состоялась встреча заместителя председателя Кабинета Министров КР - министра Бакыта Торобаева с министром сельского хозяйства Азербайджанской Республики М. Мамедовым.

На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов, включая:

- внедрение технологий производства безвирусных саженцев, изучение азербайджанского опыта использования методов клонирования и технологий "in vitro";

- систему сертификации и прослеживаемости посадочного материала;

- применение интенсивных технологий в садоводстве;

- развитие органического земледелия и создание платформы для обмена знаниями;

- сотрудничество в сфере фитосанитарной безопасности, включая обеззараживание подкарантинной продукции и проведение лабораторных исследований;

- обмен опытом и обучение сотрудников Центра ветеринарной диагностики по ихтиопатологии, ихтиологии, аквакультуре и другим направлениям;

- экспорт и импорт племенных животных и племенного материала;

- возможность адаптации азербайджанской модели агрострахования для кыргызских фермеров.

По итогам встречи министры договорились о создании совместной рабочей группы, которая обеспечит системный подход к реализации достигнутых договорённостей и дальнейшую координацию двустороннего сотрудничества.

Встреча подчеркнула взаимную заинтересованность государств в развитии устойчивого, инновационного и технологически продвинутого аграрного сектора, а также укреплении партнёрства и обмена опытом.