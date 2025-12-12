Погода
В Секретариате ШОС обсудили продвижение кандидатуры Кыргызстана в СБ ООН

- Светлана Лаптева
10 декабря 2025 года в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине состоялся специальный брифинг, посвященный продвижению кандидатуры Кыргызской Республики в Совет Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Постоянный представитель Кыргызстана при Секретариате ШОС Рахман Аданов проинформировал постоянных представителей государств-членов и сотрудников Секретариата о подписанном 16 ноября в Ташкенте Обращении глав государств Центральной Азии. В документе лидеры региона призвали государства-членов ООН поддержать кандидатуру КР на выборах непостоянных членов СБ ООН.

Аданов подчеркнул, что выдвижение Кыргызстана отражает стремление стран региона внести вклад в укрепление международного мира и стабильности. Он отметил, что в случае избрания КР будет ответственным членом Совета Безопасности, приверженным глобальной безопасности, устойчивому развитию и совместным усилиям по решению актуальных вызовов.

Кроме того, на брифинге выступил Постоянный представитель Узбекистана при Секретариате ШОС Саидкамол Агзамходжаев, который рассказал об итогах Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в Ташкенте.


ООН, Кыргызстан
