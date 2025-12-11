Мэрия продолжает комплекс работ по очистке рек и каналов Бишкека

Мэрия города Бишкек продолжает комплексные работы по очистке и благоустройству рек и каналов.В рамках первого этапа благоустройства были очищены русла рек Аламедин и Ала-Арча, откуда вывезено 107 тысяч тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время проводятся берегоукрепительные работы. Это технически сложный процесс, требующий тщательной подготовки, поэтому его реализация занимает дополнительное время.

Параллельно, с целью обеспечения свободного течения рек, предотвращения подтоплений и создания безопасной и экологически чистой городской среды, ведутся работы по демонтажу незаконных объектов вдоль рек и каналов. На данный момент демонтировано около 300 объектов, и работы в этом направлении продолжаются.

Отметим, что первым реализованным проектом в рамках благоустройства стал променад перед спортивным комплексом "Алга", на участке между улицами Ю. Абдрахманова и Усенбаева. Кроме того, работы по благоустройству ведутся на участке возле технического канала ТЭЦ.

Бишкекское главное управление по градостроительству и архитектуре подготовило эскизные проекты по благоустройству территорий вдоль рек и каналов и в настоящее время разрабатывает проектно-сметную документацию. После её завершения начнётся реализация проектов благоустройства на всех запланированных участках.