Кыргызстанцы взяли 11 медалей на легкоатлетическом турнире в Алматы

В Алматы (Казахстан) прошли Республиканские соревнования по лёгкой атлетике среди юношей и девушек, посвящённые памяти заслуженного тренера О. Н. Гиржон. В турнире приняли участие 120 спортсменов, включая 13 воспитанников СДЮШОР имени Сатымкула Джуманазарова.

Кыргызстанские легкоатлеты успешно выступили на стартах, завоевав 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Победители и призёры из Кыргызстана:

Золото:

– Бермет Замирова - 200 м (27.1)

– Бермет Замирова - 400 м (1:03.4)

– Аяна Бейшеналиева - 1000 м (3:21.0)

– Аяна Бейшеналиева - 2000 м (7:29.6)

Серебро:

– Арслан Гайбулаев - 60 м (7.4)

– Николай Копенкин - 200 м (25.4)

– Айдарбек Казакбаев - 1000 м (2:47.8)

Бронза:

– Николай Копенкин - 60 м (7.5)

– Матвей Бондарев - 400 м (59.5)

– Валерия Минадирова - 600 м

– Айдарбек Казакбаев - 600 м (1:29.1)

Соревнования включали забеги от 60 до 3000 метров, а также прыжковые и метательные дисциплины. Турнир был организован Федерацией лёгкой атлетики Алматы и направлен на развитие спорта среди молодёжи и выявление перспективных спортсменов.