Майк Тайсон и Флойд Мейвезер проведут выставочный бой в марте в Африке

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон официально объявил, что его выставочный поединок с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером состоится в марте. Об этом он рассказал в эфире программы "An Experience With".

Тайсон отметил, что бой пройдет в Африке и может стать одним из самых масштабных событий в истории спорта. "Мы побьём все рекорды. Это будет потрясающе", - заявил легендарный боксер.

59-летний Тайсон завершил профессиональную карьеру с рекордом 50 побед (44 нокаутом) в 59 поединках и был включён в Международный зал боксерской славы в 2011 году. Его последний бой состоялся в ноябре 2024 года, когда он уступил блогеру Джейку Полу по решению судей.

48-летний Мейвезер завершил карьеру в 2017 году, сохранив идеальный рекорд - 50 побед в 50 боях, 27 из них нокаутом.

Организаторы ожидают огромный интерес к предстоящему событию.