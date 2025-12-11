Погода
В Бишкеке состоялся открытый Кубок города по женской борьбе

79  0
- Самуэль Деди Ирие
В столице прошёл открытый Кубок города Бишкек по женской борьбе среди девочек возрастных категорий U-15 и U-17. В турнире приняли участие около 250 спортсменок из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

На официальной церемонии открытия присутствовали представители спортивных органов и известные спортсмены, включая заведующего отделом Департамента физической культуры и спорта мэрии Бишкека Канатбека Маматова, чемпионку мира 2025 года Нурзат Нуртаеву, директора СДЮШОР "Олимп" Элдияра Шатманова и старшего тренера города Бишкек по женской борьбе Үсөналы Рыскулова.

Соревнование проводится с 2020 года и в этом году прошло в пятый раз. Победительницы и призёры получат кубки, медали и дипломы.

Организаторами выступили Департамент физической культуры и спорта мэрии Бишкека совместно с Федерацией борьбы Кыргызской Республики.


Теги:
женская борьба, Бишкек
