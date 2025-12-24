Погода
Садыр Жапаров запустил первую солнечную электростанцию в Кыргызстане

- Назгуль Абдыразакова
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 24 декабря принял участие в торжественной церемонии запуска первой в стране солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт, построенной в Кеминском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается, станция будет вырабатывать около 210 млн кВт⋅ч чистой электроэнергии в год, что позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 120 тысяч тонн. Объём инвестиций в проект составил 56 млн долларов США, что делает его одним из крупнейших в сфере солнечной энергетики в стране.

В своём выступлении глава государства подчеркнул, что развитие альтернативных источников энергии является стратегической задачей Кыргызстана и важным этапом укрепления энергетической независимости. Он отметил ключевую роль энергетической отрасли для промышленности, горнодобывающего сектора, сельского хозяйства и других сфер экономики.

Президент также акцентировал внимание на проделанной работе в сфере энергетики, включая полное обновление четырёх агрегатов Токтогульской ГЭС, в результате чего её мощность увеличилась с 1200 до 1440 мегаватт. Кроме того, в текущем году в Иссык-Кульской, Чуйской, Баткенской и Джалал-Абадской областях были построены и введены в эксплуатацию несколько малых гидроэлектростанций, а также продолжаются проектные работы по новым объектам.

Наряду с гидроэнергетикой, по словам Садыра Жапарова, в течение двух лет в пилотном режиме реализуются проекты по производству солнечной энергии. Президент отметил, что без активного развития возобновляемых источников невозможно обеспечить стабильное электроснабжение населения и экономики.

Глава государства подчеркнул, что государство создаёт благоприятные условия для инвесторов, формирует стабильную нормативно-правовую базу и упрощает процедуры получения разрешений. Он отметил, что частный сектор является основным источником инвестиций, технологий и управленческих решений и рассматривается как стратегический партнёр в реализации энергетических проектов.

Также было отмечено, что между кабинетом министров и инвесторами подписано 12 соглашений о строительстве солнечных и ветровых электростанций общей мощностью более 5 гигаватт.

Говоря о значении первого солнечного проекта, Садыр Жапаров отметил, что годовой объём вырабатываемой электроэнергии позволит покрыть потребности одного района, не создавая дополнительной нагрузки на инфраструктуру, а также будет способствовать росту налоговых поступлений и созданию новых рабочих мест.

В завершение президент выразил признательность инвесторам и специалистам, участвовавшим в реализации проекта, подчеркнув важность перехода к устойчивым и чистым источникам энергии. После церемонии он осмотрел технические помещения станции и пообщался с местными жителями, которые подняли социально значимые вопросы и поблагодарили Главу государства за внимание к региону.


Теги:
Садыр Жапаров, Чуйская область, Кыргызстан
