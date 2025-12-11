"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов

На стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде "Манчестер Сити" одержал победу над "Реалом" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1.

"Реал" вышел вперёд на 28-й минуте благодаря голу Родриго после передачи Джуда Беллингема, который забил впервые за 33 матча. Английский клуб быстро ответил: О"Райли добил мяч после сейва вратаря Куртуа, а Эрлинг Холанн реализовал пенальти, назначенный за фол Рюдигера, и вывел "Сити" вперёд.

Второй тайм прошёл в высокой интенсивности: обе команды создавали моменты, но голевых изменений в счёте не произошло. Куртуа совершил несколько впечатляющих сейвов, удержав "Реал" в игре, но команда не смогла забить.

Матч показал кадровые трудности "Реала" - травмы Мбаппе, Милитао, Хейсена и Карвахаля вынудили Алонсо перестраивать состав, а "Сити" сыграл с командой Гвардиолы в схеме 4-1-4-1, компенсируя отсутствие ключевых игроков.

Несмотря на поражение, Хаби Алонсо получил положительные оценки за тактическую смелость и перспективу команды. "Манчестер Сити" укрепил позиции в группе, а "Реал" продемонстрировал боевой дух и потенциал к развитию.