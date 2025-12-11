Погода
Британия разрешила однополым парам участвовать в спортивных танцах на льду

- Самуэль Деди Ирие
С сезона 2026/2027 однополые пары смогут выступать на соревнованиях и национальных чемпионатах Великобритании, объявила British Ice Skating. При этом на международном уровне по-прежнему действуют правила Международного союза конькобежцев (ISU), согласно которым пары должны состоять из мужчины и женщины.

Великобритания стала одной из стран, разрешивших однополым парам участие на национальном уровне, присоединившись к Канаде и Финляндии. В Финляндии такая практика начала действовать уже в этом сезоне: Эмма Аалто и Милли Коллинг стали первой однополой спортивной парой в стране.

Ранее известные фигуристы, включая олимпийских чемпионов Мэдисон Хаббелл и Габриеллу Пападакис, выступали на показательных выступлениях, поддерживая идею официального включения однополых пар. Канадский трёхкратный чемпион мира Скотт Моир отметил, что это решение открывает больше возможностей для женщин, которым сложно найти партнёров-мужчин в фигурном катании.


Теги:
Великобритания, фигурное катание
