Конституционный суд запретил возвращать смертную казнь в Кыргызстане

В МИД Кыргызской Республики сделали заявление по вопросу смертной казни. Участившиеся случаи убийств детей и женщин при отягчающих обстоятельствах вызвали глубокий резонанс в обществе. Глава государства, обеспокоенный ростом числа жестоких преступлений в отношении женщин и детей, взял дело об убийстве 17-летней девушки из Каракола под личный контроль и поручил компетентным органам подготовить предложения по изменению законодательства, предусматривающему возможность применения смертной казни за изнасилование детей и убийство, сопряженное с изнасилованием.

С 13 по 28 октября 2025 года проект Закона КР "О внесении изменения в Конституцию Кыргызской Республики" и проект Закона КР "О признании утратившим силу Закона КР "О присоединении Кыргызской Республики ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни"" прошли процедуру общественного обсуждения. По его итогам большинство участников выступило против восстановления смертной казни.

2 декабря 2025 года Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил проект конституционного закона в Конституционный суд КР для получения официального заключения.

10 декабря 2025 года Конституционный суд, исходя из совокупности конституционных и международно-правовых аргументов, принял решение, что восстановление смертной казни посредством конституционной поправки не соответствует Конституции, является недопустимым и невозможным. В связи с этим проект закона не может быть вынесен на референдум, а все процедуры по реализации инициативы подлежат прекращению с момента вступления в силу заключения Конституционного суда.

Отмечается, что Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, участницей которого является Кыргызская Республика, имеет целью полную и окончательную отмену смертной казни и не предусматривает механизма денонсации. Это означает, что государство, присоединившись к Протоколу, приняло бессрочное обязательство не вводить смертную казнь и не прибегать к ней ни при каких обстоятельствах. Введение смертной казни во внутреннее законодательство в таких условиях поставило бы Кыргызскую Республику в положение государства, нарушающего свои международные обязательства, что противоречит конституционно закрепленному признанию международного права и принципу добросовестного исполнения международных договоров.

Кыргызстан, как правовое государство, продолжит добросовестно выполнять принятые на себя международные обязательства. Вместе с тем, в их рамках будет продолжена работа над изменениями в национальное законодательство, направленными на усиление наказания за преступления против детей и женщин.