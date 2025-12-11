Погода
В Бишкеке пройдет первый "Е-Мурас. Форум Эко-Наследия"

- Карыпбай кызы Толгонай
12 декабря 2025 года при поддержке ОФ "Евразия Ке Джи" состоится мероприятие "Е-Мурас. Форум Эко-Наследия" - новое городское событие, объединяющее экологию, творчество и культурные ценности Кыргызстана. Форум призван вовлечь жителей в движение за чистую страну, ответственное потребление и развитие безотходных решений в повседневной жизни. Он станет ярким визуальным символом нового экологичного мышления.

Организаторы подчеркивают, что экология - это не только вопросы мусора и переработки. Это уважение к земле, культуре и будущему. Именно поэтому экологические инициативы сочетаются с наследием, творчеством и современным искусством, формируя события, которые вдохновляют и продвигают экологичный стиль жизни.

Ключевые активности форума:

1. Уличный фешн-показ "EMURAS KG"

Стильная, яркая и смелая демонстрация идеи "вторая жизнь вещей". На открытой площадке представят коллекции молодых дизайнеров - студентов СПО (колледжа) Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, создающих уникальную экологичную одежду из переработанных материалов.

Цель - привить молодежи бережное отношение к экологии, а также интерес к сбору и сортировке текстильных отходов.

2. Уличная выставка по переработке сигаретных окурков

Команда БГУ Enactus запускает инновационный экопроект по переработке окурков и превращению их в полезные материалы - пестид, художественные картины и пластыри от плесени. Инициатива направлена на сокращение отходов и развитие творческих и научных решений в сфере экологии. На выставке команда покажет, как обычные окурки могут стать ресурсом для устойчивого развития и вдохновить горожан на ответственное отношение к окружающей среде.

3. Эко-выставка в ОФ "Даайры" (пр. Чуй, 114)

Экспозиция предметного дизайна, одежды и аксессуаров из переработанных материалов. Это галерея устойчивых решений, где кыргызстанские ремесленники представят свои работы.

Дата: 12 декабря 2025 года

Время: с 11:00 до 12:30

Место: восточная сторона площади Ала-Тоо (восточная галерея Агропрома)

Телефон: 0707 177 100


Теги:
форум, экология, Бишкек
