В Казахстане задержали мужчину, жарившего курицу на Вечном огне

Полицейские города Риддер (Казахстан) установили личность мужчины, который приготовил курицу на Вечном огне у обелиска Славы. Чтобы выявить нарушителя, оперативные сотрудники просмотрели записи камер, опросили свидетелей и проверили близлежащую территорию. В итоге был задержан 31-летний житель города. О причинах его поступка правоохранители пока не сообщили.

Мужчина привлечён к ответственности по части 4 статьи 434 КоАП РК - "Мелкое хулиганство", предусматривающей наказание за осквернение общественно значимых объектов. Суд назначил ему пять суток административного ареста. В областной полиции напомнили, что за порчу памятников истории и объектов, имеющих особую ценность, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Поводом для проверки стало фото кусочков жареной курицы, разложенных на обелиске Славы, воздвигнутом в честь героев Великой Отечественной войны. Снимки 4 декабря опубликовала местная жительница, выразившая возмущение состоянием памятника и потребовавшая найти виновных. Вскоре коммунальные службы убрали снег на территории комплекса и пообещали очистить звезду Вечного огня от следов золы.

Напомним, весной 2024 года полицейские задержали жителя Павлодара, который в состоянии опьянения повредил звезду Вечного огня на аналогичном мемориале. Памятник тогда восстановили в течение суток. Осенью того же года в Зеренде правоохранители также нашли вандала, осквернившего мемориал участникам Великой Отечественной войны.


Казахстан
