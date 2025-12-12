В РУз вводят обязательные безналичные расчеты для авто и недвижимости

В Узбекистане утвержден масштабный пакет реформ, который постепенно переведет крупные покупки и отдельные категории услуг на полностью безналичную оплату. Документ подписан президентом 10 декабря, сообщает Минюст РУз.

Согласно указу, переход будет проходить по этапам начиная с 2026 года. Уже с 1 апреля оплатить исключительно банковской картой или через электронные сервисы придется целый ряд операций. В безналичную форму переводятся:

все услуги госорганов;

коммунальные платежи - за электроэнергию, газ и воду;

покупка алкогольных и табачных изделий;

приобретение топлива на АЗС и зарядка электромобилей;

сделки с недвижимостью любой категории;

приобретение транспортных средств категорий M, N, O и G (легковые авто, грузовики, автобусы и др.);

любые товары и услуги стоимостью свыше 25 млн сумов (более $2100).

До конца 2025 года вся торговля и сфера услуг должны внедрить единый платежный QR-код. С января 2026 года его использование станет обязательным для юридических лиц, а с июля отсутствие такого кода будет рассматриваться как нарушение правил торговли.

Документ также вводит новые инструменты налогового контроля. С июля 2026 года инспекторы будут обязаны проводить проверки с использованием боди-камер - это должно снизить риск давления на бизнес.

Серьезные изменения вводятся в систему налогообложения недвижимости и строительных материалов: с 2026 года налоговая база будет рассчитываться на основе рыночной стоимости. Для зарубежных компаний, которые продают электронные товары и услуги гражданам Узбекистана, вводится обязательная регистрация. Если фирма не встанет на учет в течение 30 дней после уведомления, ее деятельность на территории страны будет ограничена.

Отдельным блоком реформ предусмотрено экспериментальное декларирование доходов. С 1 марта 2026 года первыми декларации о своих годовых доходах начнут подавать сотрудники налоговых органов, а также жители городов Навои и Чирчик, которые попадут в пилотную программу.

Власти также усиливают контроль за импортом продуктов питания. Если привезенные товары не продаются длительное время - свыше девяти месяцев (для мяса и фруктов - свыше трех), и при этом их остаточная стоимость превышает 500 базовых расчетных величин (БРВ; одна БРВ сейчас равна 412 тыс. сумов или примерно $34), это станет основанием для выездной проверки.

По оценкам правительства, комплекс мер позволит к 2030 году уменьшить долю теневого сектора относительно ВВП в 1,3 раза. Ожидается, что доля безналичных платежей в торговле и сфере услуг достигнет 75 процентов.