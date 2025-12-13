Погода
Олимпийские медали-2026 признаны рекордно дорогими в производстве

В Италии запущено изготовление медалей для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, и их себестоимость стала самой высокой за всю историю. Государственный монетный двор IPZS представил дизайн, состоящий из двух соединённых половинок, символизирующих путь спортсменов к вершине и роль тех, кто поддерживал их на этом пути.

Стоимость одной золотой медали превышает 800 долларов - почти вдвое больше, чем у наград Олимпиады-2024 в Париже. Как и предписывает МОК, они выполнены из серебра с шестиграммовым слоем чистого золота. Серебряные медали изготовлены из стерлингового серебра, а бронзовые полностью выполнены из меди. Всего для Игр подготовлено 1146 олимпийских медалей и 137 паралимпийских.

Казахстан на данный момент имеет две лицензии в фигурном катании. Ещё четыре спортсмена ожидают подтверждения по шорт-треку, а всего в списке потенциальных участников – 34 атлета.


Теги:
Олимпийские игры
