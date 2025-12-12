Погода
Каныбек Жаныбек уулу бросит вызов экс-чемпиону Рустему Кудайбергенову

- Самуэль Деди Ирие
18 декабря на Almaty Arena состоится турнир Alash Pride FC 115, где главным событием станет возвращение в октагон бывшего чемпиона лиги Рустема Кудайбергенова. Спортсмен проведет первый поединок после длительной паузы и встретится с перспективным бойцом из Кыргызстана Каныбеком Жаныбек уулу.

Кудайбергенов намерен подтвердить свою конкурентоспособность на высоком уровне, тогда как Жаныбеков уулу рассматривает этот бой как шанс заявить о себе и подняться в рейтинге дивизиона.

Кроме главного события, в программу турнира войдут и другие поединки:

– Асылжан Таскет против Алексея Мешкова;

– Мухаммадризвон "Кипиш" Кахоров против Такама "Lucky" Чарлана;

– Элмурод Хакназаров против Педро Лопеса.


Теги:
смешанные бои
