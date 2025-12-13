Нганну может встретиться с Джонсом на турнире в Белом доме

Бывший чемпион по боксу в тяжёлом весе Франсис Нганну допустил возможность возвращения в промоушен для участия в турнире на Белом доме, запланированном на 14 июня. Камерунец сообщил, что его контракт с PFL близок к завершению, что позволит ему выйти на этот ожидаемый бой.

Нганну ушёл из UFC в начале 2023 года и провёл несколько крупных боксерских поединков против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. В PFL он провёл один бой, нокаутировав Ренана Феррейру и став первым чемпионом PFL Super Fights в тяжёлом весе.

Боец выразил интерес к супербою с Джоном Джонсом, который также планирует участие в Белом доме, а также отметил, что хочет встретиться в ринге с Деонтеем Уайлдером в 2026 году. Решение о проведении этих боёв пока остаётся за организаторами турнира.