Билеты на финал ЧМ-2026 вызвали критику фанатов из-за высоких цен

Билеты на финал чемпионата мира по футболу 2026 года в самой дешёвой категории стоят от 4185 долларов, почти в семь раз дороже, чем на финал ЧМ-2022, сообщает BBC. Информация о распределении мест уже направлена национальным ассоциациям.

Объединение "Футбольные болельщики Европы" резко раскритиковало ценовую политику ФИФА, назвав её "грабительской" и обвинив в предательстве традиций чемпионата. Фанаты требуют приостановить продажу билетов, пересмотреть цены и провести консультации со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее в заявочном документе ФИФА 2018 года обещались билеты по цене от 21 доллара, а путь до финала в самой дешёвой категории оценивался в 2242 доллара, что, по мнению болельщиков, не выполнено.