Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 101.87 - 102.87

Билеты на финал ЧМ-2026 вызвали критику фанатов из-за высоких цен

212  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Билеты на финал чемпионата мира по футболу 2026 года в самой дешёвой категории стоят от 4185 долларов, почти в семь раз дороже, чем на финал ЧМ-2022, сообщает BBC. Информация о распределении мест уже направлена национальным ассоциациям.

Объединение "Футбольные болельщики Европы" резко раскритиковало ценовую политику ФИФА, назвав её "грабительской" и обвинив в предательстве традиций чемпионата. Фанаты требуют приостановить продажу билетов, пересмотреть цены и провести консультации со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее в заявочном документе ФИФА 2018 года обещались билеты по цене от 21 доллара, а путь до финала в самой дешёвой категории оценивался в 2242 доллара, что, по мнению болельщиков, не выполнено.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453415
Теги:
футбол, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  