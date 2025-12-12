Погода
ГКНБ задержан автор провокационных постов межнационального характера

ГКНБ КР в рамках постоянной работы по предотвращению и недопущению межнациональной розни, установлен гражданин КР Т.А.Д., который на систематической основе опубликовывал посты провокационного характера в социальных сетях, выражая свою личную неприязнь в отношении отдельной национальности, что является фактором разжигания межнациональной розни и может привести к массовым беспорядкам.

Так, в рамках возбужденного уголовного дела и собранных материалов получено заключение экспертизы ГСЭС МЮ КР, где установлено, что в публикуемых материалах Т.А.Д. в социальных сетях имеются признаки разжигания межнациональной вражды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления ст.330 УК КР "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды (розни)" в рамках которого автор постов "Т.А.Д." водворен в СИЗО ГКНБ КР, продолжаются соответствующие следственные мероприятия.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за распространение и публикации недостоверных и провокационных сведений имеющие призывы к возбуждению межнациональной вражды.


