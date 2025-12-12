Погода
$ 87.47 - 87.83
€ 101.05 - 101.95

Социальные магазины "Евразия Кей Джи" и КЭУ оформили сотрудничество

287  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

11 декабря Социальные магазины "Евразия Кей Джи" подписали меморандум о сотрудничестве с Научно-исследовательским университетом "Кыргызский экономический университет имени Мусы Рыскулбекова". Этот шаг продолжает развитие партнерства фонда с ведущими образовательными учреждениями Кыргызстана и расширяет доступ к товарам первой необходимости для студентов и преподавателей.

"Мы рады, что ещё один университет присоединился к нашему проекту. Наши социальные магазины работают для того, чтобы товары первой необходимости становились доступными для разных категорий граждан республики. Подписание меморандума с Кыргызским Экономическим университетом имени Мусы Рыскулбекова - важный шаг для расширения социальной поддержки. Мы надеемся, что сотрудничество с университетами будет развиваться и приносить ощутимые результаты для всех участников". - отметил руководитель проекта "Социальные магазины Евразия" Антон Арский

Напомним, что ранее меморандум о сотрудничестве был подписан и с Кыргызским Национальным университетом имени Жусупа Баласагына.

Теперь студенты и преподаватели КЭУ смогут воспользоваться специальными социальными картами, которые обеспечат доступ к льготным ценам на товары в социальных магазинах "Евразия".

Социальные магазины "Евразия Кей Джи" - это социально ориентированный проект, направленный на обеспечение населения товарами первой необходимости по доступным ценам. Фонд продолжает развивать партнёрские инициативы, расширяя доступ к качественным продуктам для разных категорий граждан.

Проект реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией "Евразия" и Кыргызской Республикой.

На сегодняшний день в Бишкеке работают пять социальных торговых точек:

• ул. Токтогула, 146/1

• мкр. Асанбай, 8/3

• ул. Акматбека Суюмбаева, 17 / ул. Московская, 7

• ул. Манаса, 97

• ул. Юнусалиева, 159

В будущем предполагается сотрудничество с другими университетами Кыргызстана с целью расширения доступа студентов и преподавателей к товарам первой необходимости.

Справочно:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453422
Теги:
вуз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  