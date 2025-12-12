Социальные магазины "Евразия Кей Джи" и КЭУ оформили сотрудничество

11 декабря Социальные магазины "Евразия Кей Джи" подписали меморандум о сотрудничестве с Научно-исследовательским университетом "Кыргызский экономический университет имени Мусы Рыскулбекова". Этот шаг продолжает развитие партнерства фонда с ведущими образовательными учреждениями Кыргызстана и расширяет доступ к товарам первой необходимости для студентов и преподавателей.

"Мы рады, что ещё один университет присоединился к нашему проекту. Наши социальные магазины работают для того, чтобы товары первой необходимости становились доступными для разных категорий граждан республики. Подписание меморандума с Кыргызским Экономическим университетом имени Мусы Рыскулбекова - важный шаг для расширения социальной поддержки. Мы надеемся, что сотрудничество с университетами будет развиваться и приносить ощутимые результаты для всех участников". - отметил руководитель проекта "Социальные магазины Евразия" Антон Арский

Напомним, что ранее меморандум о сотрудничестве был подписан и с Кыргызским Национальным университетом имени Жусупа Баласагына.

Теперь студенты и преподаватели КЭУ смогут воспользоваться специальными социальными картами, которые обеспечат доступ к льготным ценам на товары в социальных магазинах "Евразия".

Социальные магазины "Евразия Кей Джи" - это социально ориентированный проект, направленный на обеспечение населения товарами первой необходимости по доступным ценам. Фонд продолжает развивать партнёрские инициативы, расширяя доступ к качественным продуктам для разных категорий граждан.

Проект реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией "Евразия" и Кыргызской Республикой.

На сегодняшний день в Бишкеке работают пять социальных торговых точек:

• ул. Токтогула, 146/1

• мкр. Асанбай, 8/3

• ул. Акматбека Суюмбаева, 17 / ул. Московская, 7

• ул. Манаса, 97

• ул. Юнусалиева, 159

В будущем предполагается сотрудничество с другими университетами Кыргызстана с целью расширения доступа студентов и преподавателей к товарам первой необходимости.

Справочно:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.